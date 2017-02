'I love you juf Simone', op de Cosmicus school in Arnhem gaat het gelukkig weer over onderwijs

ARNHEM - Afgelopen zomer staat basisschool Cosmicus in Arnhem ongewild in het middelpunt van de belangstelling. Na de mislukte staatsgreep in Turkije richt president Erdogan ook zijn vizier op de overkoepelende Cosmicus stichting. Bijna een half jaar later kijken de betrokken terug op alle onrust.

Simone van Balkum legt met engelengeduld het verschil uit tussen een actieve en een lijdende zin. 'Ik smeek jou om jouw handtekening is actief, maar jij wordt door mij gesmeekt om jouw handtekening niet'. De juf kijkt het jongetje indringend aan, hij snapt het.

Van Balkum geeft les aan de kinderen van groep 7 en 8. Ze kan uren vertellen over haar Cosmicus school en waarom die zo bijzonder is. Over kleine klassen, veel aandacht voor de kinderen en de talloze naschoolse activiteiten. 'We hebben hier hart voor elkaar en voor de kinderen', vertelt Van Balkum. 'En dat is een fijn, thuisachtig gevoel'.

Beklaagdenbank

De lerares is blij dat ze het over onderwijs kan hebben. Dat was afgelopen zomer wel anders, want na de mislukte staatsgreep richt de Turkse president Erdogan zijn aandacht op alles en iedereen die hij kan linken aan de Gülenbeweging. Zo belandt ook de overkoepelende Cosmicus stichting in de beklaagdenbank.

En dat is volledig onterecht, benadrukt directeur Ibrahim Elmaagac. 'Als we een Gülenschool zouden zijn dan zou ik dat met trots uitdragen. Maar dat zijn we dus niet'. Elmaagac legt uit dat zijn school Nederlands is, met alleen Nederlandse juffen. Het doel is de nu 80 leerlingen voor te bereiden op het wereldburgerschap, een toekomst in een multiculturele samenleving.

Spanningen

Door de situatie in Turkije begint het schooljaar heel onrustig. Er zijn spanningen binnen de Turkse gemeenschap. Voor de zekerheid zijn er beveiligers op het plein de eerste schooldag. Zo'n 25 ouders besluiten om hun kind van school te halen. 'Zo'n 60 procent van hen heb ik huilend aan mijn bureau gehad omdat ze eigenlijk niet weg wilden', vertelt Elmaagac. 'Maar ze zijn onder druk gezet door familie en vrienden'.

Ook voor docenten en kinderen was het een hele moeilijke tijd. 'Maar nu voelt het niet meer alsof er iets aan de hand is', zegt Van Balkum. De leraressen zijn weer vooral bezig met waar de school voor is bedoeld: onderwijs. En dus geeft de juf gewoon les onder een tekening van een leerling. 'I love you juf Simone', staat erop. De ogen van Van Balkum worden vochtig: 'Als ik die zie, krijg ik iedere dag nog tranen in mijn ogen.'