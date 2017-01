Wethouder: onvoldoende vertrouwen in bestuur Museum het Valkhof

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen sluit voorlopig niet een nieuw meerjarig contract met Museum het Valkhof voor een budgetsubsidie. Wethouder Bert Velthuis geeft aan dat er onvoldoende vertrouwen is in de bedrijfsvoering en de financiële situatie.

Het museum kampt met teruglopende bezoekersaantallen, en verkeert al sinds maanden in een bestuurscrisis. Velthuis laat weten dat het museum eerst haar voorlopige plannen beter moet toelichten. Tot het vertrouwen in het bestuur van het museum hersteld is, levert de gemeente alleen een maandelijkse bijdrage zodat het museum aan haar lopende betalingsverplichtingen kan blijven voldoen. De wethouder zegt wel het museum niet enkel af te willen rekenen op de cijfers.

