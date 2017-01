Man met geweld beroofd van zijn viool

Foto: Pexels

ARNHEM - Een 60-jarige Arnhemmer is maandagavond op de Bethaniënstraat in de wijk Presikhaaf in zijn woonplaats met geweld beroofd van zijn viool.

De man had die avond rond 23.15 uur zijn auto geparkeerd aan de Bethaniënstraat te Arnhem. Op het moment dat hij uit zijn auto stapte en zijn viool uit zijn auto wilde halen, werd hij aangevallen. Vervolgens ging de belager er met de viool van het slachtoffer vandoor. Hij is vermoedelijk op een scooter gevlucht. De politie sluit niet uit dat er nog een tweede verdachte betrokken is geweest bij deze straatroof. De politie is op zoek naar getuigen.