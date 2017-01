NEC legt jarige Groeneveld vast

NIJMEGEN - Arnaut Groeneveld heeft zijn contract bij NEC verlengd. De dinsdag 20 jaar geworden vleugelspits tekent een contract voor 3,5 jaar, tot en met 30 juni 2020.

Groeneveld kwam april vorig jaar over van Jong PSV. In Nijmegen speelde hij aanvankelijk ook in de beloften. In september maakte Groeneveld zijn debuut in het eerste elftal, in de wedstrijd tegen PSV.

Technisch manager Edwin de Kruijff zegt op de site van NEC dat Groeneveld flinke vooruitgang heeft geboekt: 'Het zegt genoeg dat hij na een korte periode in Jong NEC de stap heeft gemaakt naar de eerste selectie en ook al wedstrijdminuten heeft gemaakt. We zijn blij dat we hem voor de lange termijn hebben kunnen vastleggen om zich hier verder te ontwikkelen.'