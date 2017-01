Koningin Máxima bezoekt windmolens langs A15

NIJMEGEN - Koningin Máxima bracht dinsdag een bezoek aan het windpark Nijmegen-Betuwe langs de A15 bij Nijmegen. Daar hoorde ze hoe burgers de energiemarkt op zijn kop zetten door zelf energie te produceren. Ze sprak er ook met buurtbewoners.

Het windpark is eigendom van de coöperatie WindpowerNijmegen, met voornamelijk leden uit Nijmegen en Overbetuwe. De coöperatie heeft ruim 1000 leden. Samen brachten ze ruim 2 miljoen euro bij elkaar voor de ruim vijftien miljoen kostende windmolens.

Burgers worden energieleverancier

Máxima kreeg te horen dat de coöperatie samen met andere burgerinitiatieven stroom wil gaan leveren aan gemeenten in de buurt. Burgers leveren zo bijvoorbeeld elektriciteit voor lantaarnpalen in hun eigen straat, voor verlichting in duizenden andere straten en de tl-balken in de gemeentehuizen.

Zeventien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen willen voortaan niet meer afzonderlijk, maar samen duurzame energie inkopen. Die moet zoveel mogelijk in de regio zelf moeten worden opgewekt. Bijvoorbeeld met windmolens. Bij de aanbesteding nemen de burgers het op tegen de grote energiemaatschappijen.

Máxima nadat ze een blik in een windmolen had geworpen. Foto: Omroep Gelderland

Zie ook: