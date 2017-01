Ontuchtpleger moet uit Google

Foto: Pexels

DOETINCHEM - Google mag niet langer verwijzen naar een Facebookpagina waarop informatie is te lezen over een man die in Doetinchem ontucht heeft gepleegd.

De pagina geeft een verslag van de rechtszaak en noemt de man uit Enschede met naam en toenaam. Dat tast zijn privacy aan, bepaalde de rechtbank in Almelo. De man werd in 2012 door de rechtbank in Zutphen veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. Hij kreeg na hoger beroep twaalf maanden celstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Die straf heeft hij uitgezeten. Wie zijn naam googelt, krijgt een link naar de Facebookpagina. Google weigerde die te wissen. Dat moet van de rechter nu toch. Als Google dat niet doet, moet het bedrijf een dwangsom van 5000 euro per dag betalen.