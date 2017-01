Coen van Galen over slavernij in Suriname en... Gelderland

ARNHEM - Historicus aan de Radboud Universiteit van Nijmegen Coen van Galen werkt aan het beschikbaar maken van de Surinaamse slavenregisters. In die boeken staan de namen van ongeveer 80.000 mensen die tot de afschaffing van de slavernij in 1863 tot slaaf zijn gemaakt.

Over deze monsterklus sprak Rob Kleijs dinsdag met Van Galen op Radio Gelderland.

Van Galen krijgt hulp in Suriname van Maurits Hassankhan van de Anton de Kom Universiteit. Vorige week begonnen beide onderzoekers hun project dat de naam ‘Help mee! Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’ heeft gekregen.

Verkapte slavernij in Gelderland

De historicus vertelt: 'De slavernij is dichterbij dan je denkt. Tot het midden van de 19e eeuw liepen in Gelderland slaven rond. De mensen die in Suriname rijk waren geworden van de slavernij kwamen terug, vestigden zich hier en namen hun slaven mee. Die waren officieel na een jaar vrij man en vrouw maar ze konden geen kant op. Dus bleven ze. De plantages leverden veel geld op en daar werden herenhuizen van gebouwd.'

De Radboud Universiteit in Nijmegen is een geldinzameling begonnen voor de financiering van het project. 'We hebben inmiddels een kwart van het geld bij elkaar', aldus Van Galen. Wie mee wil doen, kan terecht op www.ru.nl/crowdfunding.

Van Galen hoopt dat de registers rond de zomer in 2018 online zijn.

