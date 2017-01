Polen zetten namen van ruim 8500 Auschwitz-bewakers online

OŚWIĘCIM - Het is het grootste register in zijn soort en zeker ook een van de macaberste: een online databank met de namen, deels met foto's en andere informatie, van duizenden SS'ers die dienden als bewakers in het Duitse vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.

Auschwitz, een verzameling kampen, geldt als het symbool van de Holocaust waar tijdens de oorlog zo'n 1,1 miljoen mensen werden vermoord. In de nu publiek gemaakte databank staan de namen van zo'n 8500 SS'ers die in het kamp werkzaam zijn geweest. De lijst bevat foto's foto's en de gerechtelijke vonnissen tegen de SS'ers.

De site is een initiatief van het bureau van de Poolse Nationale Herdenking in samenwerking met de universiteit van Bydgoszcz. Op termijn zullen nog gegevens uit andere Duitse vernietigingskampen worden toegevoegd. Het register is beschikbaar in drie talen: Pools, Duits en Engels.

De initiatiefnemers willen met de site afstand nemen van de vaak gebruikte aanduiding van Auschwitz als Pools concentratiekamp. Het lag in Polen maar was in alles Duits, symbool van de rassenwaan van de nazi's 'We tonen de bezetting en laten zien wie die SS-mannen waren.'