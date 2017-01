'Antisemitisme' tijdens Vredesweek: Centraal Joods Overleg wil gesprek

Tom Fürstenberg van Joods Apeldoorn (Foto: Omroep Gelderland)

APELDOORN - Vanwege mogelijk antisemitische uitlatingen tijdens de Vredesweek in Apeldoorn gaat het Centraal Joods Overleg (CJO) in gesprek met de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De Vredesweek is op poten gezet door organisaties die deel uitmaken van de PKN.

Het CJO doelt op uitspraken als: a) Israël is een racistische staat, b) het ontkennen van het bestaansrecht van Israël (als Joodse staat) en c) het vergelijken van Palestijnse jihadisten met verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bovendien struikelt het CJO over de opmerking van Eddy Anneveldt, de voorzitter van de groep die de Vredesweek Apeldoorn organiseert. Die zou hebben over Tom Fürstenberg van Joods Apeldoorn hebben gezegd: 'Door jou is mijn beeld van Joden er niet bepaald beter op geworden.' Volgens het CJO was het niet de eerste keer dat organisaties die onderdeel zijn van het PKN negatief in het nieuws komen. Daarom gaat het CJO nu in gesprek met de PKN. Zie ook: Joods Apeldoorn beschuldigt Vredesweek van antisemitisme