Spiegelwaal genomineerd beste bouwprijs 2017

NIJMEGEN - De Spiegelwaal, oftewel, Rivierenpark Ruimte voor de Waal is genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs 2017. Van de in totaal 100 inschrijvingen heeft de vakjury 10 genomineerden uitgekozen.

Het rivierenpark is genomineerd in de categorie civiele kunstwerken. Volgens de jury is Nijmegen er in geslaagd met groot vakmanschap een enorme meerwaarde voor stad te creëren.



De verkiezingen zijn georganiseerd door de Stichting De Nederlandse Bouwprijs. Sinds 1991 wordt de prijs uitgereikt voor het bevorderen van kwaliteit en onderscheidend vermogen van de bouw.



Rivierenpark Ruimte voor de Waal

Om een probleem met hoogwater op te lossen is de dijk bij Lent 350 meter landinwaarts verplaatst. De nieuwe waterkering is deels uitgevoerd in de vorm van een kade die ruimte biedt aan allerlei activiteiten. In de Waal is een eiland ontstaan dat is ingericht als rivierpark waar mensen kunnen ontspannen en genieten. Dit park vormt een nieuw deel van de stad. Het eiland wordt ontsloten door drie nieuwe bruggen.



Stemmen kan tot vandaag via de website van de Stichting Nederlandse Bouw Prijs. De uitslag zal maandag 6 februari bekend gemaakt worden.

Lees ook:

De hele wereld wil de Spiegelwaal in Nijmegen zien