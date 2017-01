'Arrestant overleed door cocaïne en aanhouding'

Foto: Omroep Gelderland

NIJKERK - Bertus de Man uit Nijkerk is overleden door een combinatie van overmatig cocaïnegebruik en het tumult dat is ontstaan bij zijn aanhouding. Daardoor kreeg hij problemen met zijn hart en is de 30-jarige overleden. Dat stelt patholoog Frank van de Goot die is ingeschakeld door de familie, meldt RTV Utrecht.

De Man overleed ruim een week geleden nadat hij in het centrum van Amersfoort was aangehouden. Het OM concludeerde na onderzoek dat hij door cocaïnevergiftiging is overleden. De nabestaanden twijfelden daaraan en vroegen om een contra-expertise. Volgens advocaat Syrier was het OM te voorbarig en te stellig. 'De conclusies dat het overlijden wordt verklaard door een overdosis cocaïne en dat bij de aanhouding toegepast geweld niet van invloed is geweest op de dood, blijken onjuist te zijn.' De familie wacht een onderzoek van de rijksrecherche af, voordat ze eventueel stappen gaat ondernemen. Zie ook: Honderden mensen nemen afscheid van overleden arrestant Bertus de Man

