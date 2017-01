NIJMEGEN - Agenten van de politie Nijmegen Zuid stonden maandagmiddag even raar te kijken, toen ze een bejaarde man in zijn scootmobiel de St.-Annastraat zagen opdraaien.

Achter de man was inmiddels een flinke file ontstaan. Zijn plek op de weg was de parallelbaan, maar de man koos voor de hoofdrijbaan, naar eigen zeggen omdat hij een kentekenplaat had. De man bedoelde zijn verzekeringsplaatje.



De agenten hebben de man toch maar dan de weg gehaald.