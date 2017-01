99 procent geslaagd, gymnasium top in rekentoets

APELDOORN - Het Gymnasium Apeldoorn heeft goed gescoord in de rekentoets van 2016. 99 procent van de Apeldoornse gymnasiasten slaagden. Gemiddeld behaalden zij een 8,02.

De school bleek daarmee de beste van Apeldoorn en de vierde van Nederland. Dat maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze week bekend.

Het best scoorde Het College locatie Bravo College uit Budel. Daar slaagde 100 procent, met een gemiddelde van 8,59. Ook bij Het Baken in Almere slaagde iedereen, met in doornsnee een 8,24.

De rekentoets is tegenwoordig verplicht om het rekenniveau van scholieren te vergroten.

Onlangs kreeg het Gymnasium Apeldoorn al het predicaat 'goed' van het tijdschrift Elsevier.