Groenlose wereldkampioen kleurkanaries overspoeld met reacties

ULFT - Frans Harbers uit Groenlo is vereerd met de reacties op zijn Wereldkampioenschap in het fokken van kleurkanaries in het Spaanse Almeria. De gouden medaille van zijn Agaat Kobalt Rood Intensief is niet stilletjes voorbij gegaan.

“Ik heb zulke mooie felicitaties gehad, ik denk in totaal wel twintig mailtjes” vertelt Harbers. Naast de digitale felicitaties wordt zijn woning gesierd door flessen drank, fysieke kaarten en een ware boog boven de voordeur met de tekst ‘Hulde aan de wereldkampioen.’ Maar de mooiste reactie kreeg Harbers van zijn 101-jarige moeder. “Ze zei dat ze heel trots op mij was”, aldus de wereldkampioen. “Dat vond ik heel mooi.”

Wel vaker in de prijzen gevallen

De liefde voor de kleurkanaries zit diep bij Harbers. Sinds 1977 is hij al in de weer met het doorselecteren van vogels in zijn kleine, maar knusse schuur. Daarbij let hij met name op het kleurpatroon van de kanaries, zowel in de grondkleur als de bestreping. Na een bronzen medaille in Zwitserland en het zilver vorig jaar in Porto is 2017 het jaar van de gouden medaille. “Een hele eer”, aldus Harbers. “Dat doen ze je zo niet na.”



Door mediapartner REGIO8

