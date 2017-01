Teruggekeerde Kevin Diks bij Vitesse heeft geen spijt van Italiaans avontuur

ARNHEM - Kevin Diks liep dinsdagmiddag met een grote lach rond op Papendal. De 20-jarige Apeldoorner is blij dat hij terug is bij Vitesse. 'Maar spijt van mijn keuze voor Fiorentina heb ik niet.'

Weinig speeltijd

Diks verruilde Vitesse afgelopen zomer voor de club uit de Italiaanse Serie A en tekende een contract voor vijf seizoenen bij Fiorentina. Aan spelen kwam de rechtsback echter nauwelijks toe. 'Mijn ontwikkeling gaat goed, maar mij is gezegd dat ik weinig aan speelminuten zou toekomen. Ik heb bijna niet gespeeld en dan wordt je als voetballer minder blij', vertelde Diks op Papendal.

Geen medewerking

'Ik was al snel geneigd om door een andere club verhuurd te worden', vervolgt Diks. 'Maar Fiorentina wilde niet meewerken. Vitesse kwam als eerste, maar ook toen wilden ze niet. Later heb ik ook echt zelf de wens neergelegd en is het meer aan het rollen gekomen.'

De geboren Apeldoorner moest het doen met een aantal invalbeurten. Bij Vitesse denkt Diks zich weer te kunnen herpakken. 'Hier bij Vitesse heb ik meer kans. Ik zal de concurrentie moeten aangaan met Kelvin Leerdam. Voetbal is concurrentie. Ik schat mijn kans dat ik veel ga spelen op 50 procent.'

Italianen lui

Diks zegt veel geleerd te hebben in het afgelopen half jaar. Hij moest duidelijk wennen aan de Italiaanse cultuur. 'Compleet anders dan ik gewend was. Het verdedigen wordt in Italië echt gezien als een vak apart. Veel krachttraining ook en als je niet speelt compenseer je dat door extra trainen met veel rennen. Daarnaast was er de taal. Die is moeilijk en Italiaanse mensen zijn dan vrij lui. Je moet je inderdaad aanpassen. Engels spreken ze niet zo veel. Fysiek en zeker ook mentaal ben ik veel sterker geworden. Ik heb echt veel geleerd en zeker ook geen spijt dat ik voor Fiorentina heb gekozen.'

Dribbelen

'De terugkeer naar Vitesse voelt op dit moment als de juiste stap. Het voelt als thuiskomen. De bedoeling is dat ik na dit seizoen terugkeer in Italië', besluit Diks die nog even een half uurtje met de bal aan de voet rondribbelde op het kunstgras van Papendal. Hij genoot er zichtbaar van. 'Die lach is er nog, zeker. Het voelt goed hier weer te zijn.'