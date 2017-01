Automobilist neemt foto's van woningen, politie zoekt Audi A6

RHEDEN - De politie vraagt inwoners van Rheden uit te kijken naar een blauwe of grijze Audi A6 met een buitenlands kenteken.

De laatste tijd krijgt de politie meldingen over deze wagen. In de wagen zou een persoon met een buitenlands uiterlijk zitten die foto’s neemt van woningen.

De politie kreeg maandag een melding dat de auto in de Willem Barentzstraat was gezien. Nadat deze persoon was aangesproken reed de auto weg in de richting van de Oranjeweg.

Volgens de politie is de wagen de laatste dagen vaker gezien in Rheden ‘onder dezelfde omstandigheden’. De politie is benieuwd naar de inzittenden van de auto en vraagt de politie te bellen als iemand de wagen ziet.