Medewerkers Recticel blijven staken

KESTEREN - Bij schuimvullingenfabrikant Recticel in Kesteren en Buren wordt ook woensdag en donderdag nog gestaakt. Medewerkers legden maandag om 22.00 uur voor de derde keer het werk neer. Ze willen meer loon.

Zo'n 60 medewerkers liepen dinsdagmorgen in een optocht van Café De Lamp in Opheusden naar Recticel in Kesteren. Ze bliezen op fluitjes en hadden vlaggen bij zich.

Vakbond FNV eist een loonsverhoging van 3 procent, maar Recticel wil niet verdergaan dan 0,6 procent. Directeur Rob Nijskens zei in december dat hij tot een oplossing wil komen, maar dat er niet veel rek in zit. 'Wat ik niet heb, kan ik niet geven.'

Medewerkers op weg naar Recticel:

Recticel maakt schuimvullingen voor zitmeubelen, matrassen en lattenbodems, isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto’s en andere producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen. In Kesteren heeft het Belgische bedrijf zo'n 300 medewerkers, in Buren circa 50.