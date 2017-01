Leren lezen en schrijven in Liemers Taalhuis

ZEVENAAR - De Liemerse gemeenten tekenen dinsdagmiddag een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een Liemers Taalhuis. Het Taalhuis moet ervoor zorgen dat laaggeletterden beter leren lezen en schrijven.

1 op de 9 inwoners van de Liemers heeft moeite met lezen en schrijven. Daarom richten de Liemerse gemeenten een taalhuis op. Het huis is er voor mensen die in Nederland zijn geboren en moeite hebben met de taal, maar ook voor anderstaligen die Nederlands willen leren lezen en schrijven.



Het Liemers Taalhuis neemt haar intrek in de bibliotheek Liemers in Zevenaar. Er wordt advies gegeven over passende cursussen en het Taalhuis verzorgt taallessen. Onder meer Caleidoz, ROC Rijn IJssel en Stichting Lezen & Schrijven zijn betrokken partijen.

Door Mediapartner REGIO8