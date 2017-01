'Werken voor 300 euro per maand', zaak over mogelijke uitbuiting Roemeense chauffeurs

DOESBURG - De rechtbank in Arnhem hoort dinsdag onder ede de directie van transportbedrijf Rotra uit Doesburg. Dit gebeurt omdat de FNV een zaak heeft aangespannen omdat Rotra Roemeense chauffeurs zou uitbuiten. De rechter hoort de eigenaren (twee broers en hun vader) en een manager van Rotra.

De eerste berichten van uitbuiting komen uit 2015. Roemeense chauffeurs zouden volgens de FNV onderbetaald worden en weken in hun cabine bivakkeren. Volgens de vakbond ontvangen ze daarvoor een maandloon van minder dan 300 euro.

'Geen uitbuiting'

De directie stelt zich op het standpunt dat van uitbuiting geen sprake is en dat ze volgens de regels werken. De Roemeense chauffeurs worden via een Roemeens bedrijf ingehuurd en daardoor zijn lagere lonen dan de Nederlandse toegestaan, is de redenatie van de directie.

Volwassen kerels staan te huilen

De FNV liet eerder aan Omroep Gelderland weten dat Rotra volgens Nederlandse normen moet uitbetalen omdat de Roemeense chauffeurs Doesburg als standplaats hebben en Rotra Doesburg als vestigingsplaats heeft. FNV-bestuurder Atema zei toen: 'Roemeense chauffeurs voelen zich erg slecht behandeld door Rotra. Een van hen, een volwassen man, stond huilend zijn verhaal te vertellen.'

Naast de slechte arbeidsomstandigheden van de Roemeense chauffeurs heeft de FNV nog een zaak aangespannen tegen Rotra. Dat gaat om het niet naleven van de cao voor Nederlandse chauffeurs. Die zaak dient later dit jaar.