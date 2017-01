Orang-oetanvrouwtjes in Apenheul zoeken partner via een beeldscherrm

APELDOORN - Dierenpark Apenheul in Apeldoorn gaat onderzoeken of orang-oetanvrouwen via foto's op een tablet een voorkeur aan kunnen geven voor een mogelijke partner. Het dierenpark noemt het 'Tinder voor orang-oetans'.

In het wild kiezen de vrouwtjes orang-oetans hun partner. Daarom wordt het onderzoek met vrouwtjes gedaan. Samboja krijgt in het onderzoek een touchscreen apparaat met daarop foto's van mannetjes. In het onderzoek wordt gekeken, of zij meer aandacht heeft voor mannetje A of voor mannetje B. Vervolgens moet in het onderzoek duidelijk worden of haar aandacht voor een mannetje betekent dat ze dat mannetje leuk vindt, of juist niet.

Het dierenpark hoopt zo de kans te vergroten dat het klikt tussen een stel. Het moet de kans verkleinen dat een mannetje helemaal voor niets vanuit een verafgelegen dierentuin wordt ingevlogen.

Touchscreen kapot

Het onderzoek bij de orang-oetans startte begin dit jaar. Binnen twee dagen had vrouwtje Samboja het apparaat al kapot gemaakt. Volgens Thomas Bionda van Apenheul wordt er nu gewerkt aan een apparaat met een steviger scherm of beschermingskast.

Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de Universiteit Leiden en gaat mogelijk vier jaar duren.