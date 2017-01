Monuta mag doorgaan met reorganisatie: 130 uitvaartverzorgers boventallig

Foto: ANP

ARNHEM - Uitvaartonderneming Monuta in Apeldoorn mag doorgaan met de reorganisatie. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de vakbonden.

Volgens FNV en CNV heeft Monuta ze niet op tijd geïnformeerd over de reorganisatie, waarbij 130 uitvaartverzorgers vanaf deze week boventallig worden verklaard. Ze konden opnieuw solliciteren naar een nieuwe soortgelijke functie. 56 uitvaartverzorgers zijn daarvoor geschikt bevonden. De rechter vindt dat Monuta informatie vroeg genoeg heeft gedeeld met de bonden en de werknemers. Wel kregen medewerkers te weinig tijd om beslissingen te nemen en tests te doen. Maar dat is geen reden om de reorganisatie stil te leggen, zegt de rechter. 'Ontoelaatbare stoelendans' Volgens de bonden is er sprake van een 'ontoelaatbare stoelendans' bij Monuta. Hierover doet de rechter geen uitspraak, dat is een taak van het UWV. Die organisatie zal hierover oordelen als Monuta voor de uitvaartverzorgers een verzoek indient om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. In een eerder kort geding bepaalde de rechter dat Monuta de bonden meer informatie had moeten geven. Zie ook: Monuta moet stukken reorganisatie afstaan aan bonden