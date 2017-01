De Graafschap verhuurt Alexander Bannink aan FC Emmen

DOETINCHEM - De Graafschap verhuurt Alexander Bannink voor de rest van het seizoen aan FC Emmen. De 26-jarige middenvelder speelde in het verleden ook al voor de Drentse ploeg.

Bij De Graafschap kwam Bannink in anderhalf seizoen tot 27 wedstrijden. In Doetinchem kon de Tukker niet rekenen op een vaste basisplaats. Het contract van Bannink loopt aan het eind van dit seizoen af in Doetinchem. De middenvelder, die dit seizoen de laatste wedstrijden vooral als rechtsbuiten speelde, komt bij Emmen oud-Superboer Cas Peters tegen.



De in Oldenzaal geboren Bannink komt uit de jeugdopleiding van FC Twente. Na verhuurperiodes bij Heracles Almelo en FC Zwolle tekende hij in 2012 een contract bij FC Emmen. Met een sterke periode in Drenthe verdiende de middenvelder in 2015 een transfer naar De Graafschap.