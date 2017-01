Henk de Jong: achterin is het Russisch roulette bij De Graafschap

Z - 'Het leek nergens op', was één van de reacties die Henk de Jong gaf na zijn derde nederlaag op rij als coach van De Graafschap. 'Of er een zak aardappels op de schouders zit.'

De Graafschap zakte na het verlies bij Jong FC Utrecht (3-2) zelfs naar de 18e plaats in de Jupiler League. Veertien nederlagen dit seizoen en nu al negen maanden zonder een overwinning buiten Doetinchem. Het zijn dramatische cijfers voor De Graafschap die alleen nog iets kunnen winnen dit seizoen in de vierde periode.

Tegen Jong FC Utrecht speelde de ploeg van trainer De Jong een onthutsend zwakke eerste helft. 'De slechtste tot nu toe. Het leek nergens op. We speelden met een zak aardappels op de rug. Elke bal die er snel uitkomt, is gevaarlijk. Dan is het Russische roulette. Er moet snel wat gebeuren nog.'

De Jong doelt op een nieuwe centrumverdediger met veel snelheid. De transfermarkt sluit dinsdagavond om 24.00 uur. 'Daar hebben we nog een dag voor, maar het is nodig. Er zit zo veel onzekerheid in de ploeg. Op trainingen gaat het fantastisch, in oefenwedstrijden ook. Maar tussen die vier lichtmasten zie je de angst direct weer terug. Aan de kant is het dan ook wel eens machteloos, maar we laten de kop nooit hangen. Het zit gewoon echt heel diep.'