Derde staking bij schuimvullingenfabrikant

KESTEREN - Bij schuimvullingenfabrikant Recticel in Kesteren en Buren wordt sinds maandagavond 22.00 uur weer gestaakt. De werknemers eisen meer loon.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao begonnen in mei vorig jaar, maar zijn inmiddels volledig vastgelopen.Vakbond FNV eist een loonsverhoging van 3 procent, maar Recticel wil niet verder gaan dan 0,6 procent.

'Personeel moet overal mee akkoord gaan'

'De werknemers zijn vooral boos dat zij de zwarte piet krijgen toegespeeld. Ze moeten overal mee akkoord gaan en zich flexibel opstellen anders 'zal het slecht aflopen met het bedrijf', dreigt de werkgever. Maar met het concern Recticel gaat het volgens de cijfers prima', zegt bestuurder Fransien de Jong van FNV.

Eerdere acties, een 24-uursstaking half december en een 48-uursstaking begin januari, hebben geen effect gehad. Ook een bezoek aan het Recticel-hoofdkantoor in Brussel leverde niets op. De stakers kregen daar te horen dat de Nederlandse directie onderhandeld. 'De hete aardappel wordt dus klassiek doorgeschoven', aldus de vakbond.

Weer in optocht naar fabriek

Dinsdag om 9.15 uur lopen de stakers weer in optocht van Café De Lamp in Opheusden naar Recticel in Kesteren. Het is niet bekend hoelang er dit keer wordt gestaakt.

Recticel maakt schuimvullingen voor zitmeubelen, matrassen en lattenbodems, isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto’s en andere producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen. In Kesteren heeft het Belgische bedrijf zo'n 300 medewerkers, in Buren circa 50.

