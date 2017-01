Parkeertarieven bij ziekenhuizen en Vierdaagserecord. Dit is het nieuws van dinsdag 31 januari

ARNHEM - Parkeren bij het ziekenhuis is al lang niet meer gratis. Maar waar betaal je het meest? We zetten de tarieven op een rij. Bert van der Lans is 84 en heeft zich net ingeschreven voor zijn 70ste Vierdaagse. Een record. En bij een fusiegemeente hoort een nieuwe naam. Wie weet een goeie? Dit is het nieuws van dinsdag 31 januari.

Bedenk een naam voor de nieuwe gemeente

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gaan fuseren. De grote vraag is, hoe moet deze nieuwe gemeente heten? Inwoners kunnen tot en met zaterdag 18 februari namen indienen. De huidige namen van de drie gemeenten zijn uitgesloten. In de gemeenteraad van Geldermalsen wordt vanavond gesproken over de procedure.

Wat kost parkeren bij het ziekenhuis?

Moet u binnenkort naar het ziekenhuis voor een ingreep, maar wilt u niet te veel betalen voor een parkeerplaats voor uw auto? Dan moet u naar Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. En voor patiënten met een chronische ziekte of voor mensen die lange tijd achter elkaar veelvuldig op ziekenbezoek moeten, heeft ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een kortingsregeling. Omroep Gelderland zet de parkeertarieven van de Gelderse ziekenhuizen op een rij.

De 101ste Wandelvierdaagse heeft bijzonder record

Bert de Lans uit Nijmegen is 85 als hij in juli zijn 70ste Vierdaagse gaat wandelen. Een record voor de Vierdaagse. Net als duizenden anderen schreef hij zich maandag in voor de 101ste Vierdaagse. Trainen doet hij pas vanaf april. Eerst heeft hij nog een tafeltenniscompetitie af te werken.