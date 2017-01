Bert van der Lans schrijft zich in voor zijn 70ste Vierdaagse

NIJMEGEN - Een van de 10.000 wandelaars die zich gisteren inschreef voor de Nijmeegse Vierdaagse is de 84-jarige Bert van der Lans. De Nijmegenaar wil in juli zijn 70ste Vierdaagse lopen. Een Vierdaagse record.

De inschrijving voor de Nijmeegse Vierdaagse is maandag geopend. Bert van der Lans schrijft zich met hulp van zijn dochter zo vroeg mogelijk in om startnummer 1 te bemachtigen. Dat is hem een paar keer gelukt, maar hoe je dat voor elkaar krijgt kan ook de organisatie hem niet vertellen.

Over de voorbereiding doet Van der Lans niet ingewikkeld. 'De tafeltenniscompetitie is net begonnen. Ik speel in de vijfde klasse, dat stelt niks voor.'

Wandelen met kleinzoon

Trainen voor de Vierdaagse doet hij pas vanaf april, als het weer wat mooier wordt. 'Dan kijk ik hoe het lichaam in elkaar zit.'

Tot een jaar geleden liep Van der Lans nog de 40 kilometer. Afgelopen jaar liep hij de 30 kilometer, samen met zijn kleinzoon van 12.

Spannend na jubileum

De Vierdaagse is nog net zo in trek als de afgelopen jaren, zo blijkt uit het aantal inschrijvingen voor de 101ste Vierdaagse. 'Het is wel spannend na zo'n jubileumjaar', vertelt Jennifer Bus van de Vierdaagse, 'maar het loopt mooi in de pas met 2014, 2015 en 2016.'

Maximaal 47.000 deelnemers kunnen zich dit jaar aanmelden. De tweede inschrijfperiode loopt van 27 februari tot en met 31 maart.

