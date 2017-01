Nieuwenhuis al jaren bezig met wereldtitel: 'Ik heb ernaar toe geleefd'

SANEM - Veldrijder Joris Nieuwenhuis pakte zondag met grote overmacht de wereldtitel bij de beloften. Voor de Achterhoeker betekende dit loon na werken. 'Ik was al een paar jaar bezig met deze wedstrijd', reageert hij maandagmiddag na thuiskomst.

In het Luxemburgse Bieles reed de 20-jarige Zelhemmer al in de eerste ronde weg bij alle concurrenten. Aan de finish was zijn voorsprong 1 minuut 23. 'Ik had vanaf de eerste ronde het goede gevoel. Mijn benen voelden goed en ook technisch liep het lekker', blikt de nieuwe wereldkampioen terug. 'Het was echt veldrijden met gevaarlijke afdalingen, modder en sfeer.'

Bastiaan Boog sprak op Radio Gelderland met Joris Nieuwenhuis:

'Ik heb er alles aan gedaan'

Nieuwenhuis vertelt dat hij rekening had gehouden met een winters parcours. 'Ik hoopte dat er sneeuw en ijs lag, maar dat was al weg door de regen. Maar de modder ligt me ook goed. Eigenlijk maakt het me niet zo heel veel uit.'

De Achterhoeker ziet de wereldtitel als een bekroning op zijn inzet. 'Ik was er al een paar keer dichtbij', benadrukt hij. 'Ik heb er dan ook alles aan gedaan om dit jaar wel een keer op het podium te staan. Ik heb ernaar toe geleefd om hier te kunnen winnen. Dus als dat dan ook lukt, is dat natuurlijk heel mooi.'

Gesteund door zijn Achterhoekse fans

De 20-jarige veldrijder werd in Luxemburg gesteund door zijn Achterhoekse fans. 'Ik zag allemaal vlaggen met mijn naam erop. Dat was heel mooi om te zien. Daar ben ik ze heel dankbaar voor.'

Nieuwenhuis zegt nog niet over te willen stappen naar de profs. 'Dat wordt me vaak gevraagd. Maar nu ik dit heb bereikt, mag ik nog een jaar bij de beloften. En natuurlijk wil ik volgend jaar mijn wereldkampioenentrui laten zien. Maar misschien dat ik een klassement uitkies om eventueel bij de profs te rijden.'

