LIVEBLOG: Spannend! De Graafschap heeft weer hoop en komt dichterbij in Utrecht. Het is 3-2

Superboeren hebben weer wat hoop nu het 3-2 is geworden bij Jong FC Utrecht

UTRECHT - De Graafschap komt terug in stadion Galgenwaard. Het is 3-2 geworden door een kopbal van Tim Linthorst.

88e min: De Graafschap drukt en drukt. Er komt zeker nog 5 minuten blessuretijd bij is de verwachting!

GOAL!! 79e min: een knappe kopbal van Tim Linthorst betekent 3-2. Is De Graafschap alsnog in staat het tij te keren in een betere tweede helft?

Stefan Postma heeft dubbele gevoelens. De oud-doelman koestert nog altijd warme gevoelens voor de superboeren, maar werkt nu bij FC Utrecht als keeperstrainer.

67e min: met nog een kwart wedstrijd komt De Graafschap eindelijk iets beter in de wedstrijd. Het voetbal bij Jong Utrecht is er uit.

GOAL!! 61e min: een droog maar goed geplaatst schot van Bryan Smeets van ongeveer 20 meter betekent 3-1. Meteen is er weer hoop (Foto onder)

GOAL! 54e min: weer ligt het open en is er geen organisatie. Sow schuift de bal onder Bednarek door en lijkt het duel al binnen een uur te beslissen. 3-0!

52e min: kopbal Hardeveld, weer haalt De Graafschap een inzet van de lijn.

51e min: Will verdedigt slecht uit, maar het loopt goed af .

De Jong grijpt in met dubbele wissel: Jan Lammers en Tolgahan Cicek exit. Tim Linthorst en Anthony van den Hurk erbij. Alleen Van den Hurk is een aanvaller.

40e min: weer een dot van een kans voor Jong FC Utrecht. Zakaria Labyad, inderdaad de voormalig speler van Vitesse, laat zijn klasse zien. Hij stuit op Bednarek. Labyad oogt nog allesbehalve fit.

33e min: een redelijke kans voor De Graafschap: Driver schiet maar net naast.

Aanvallend is De Graafschap onmachtig. Achterin is het onzeker en angstig, terwijl het middenveld zich lijkt te verstoppen en geen enkele diepgang heeft.

Ook linksback Tolgahan Cicek (nummer 5), die lang niet in de basis stond, heeft het lastig vanavond in De Galgenwaard.

GOAL!! 27e min: Het wordt nog erger. Menno Koch kopt uit een corner raak. Niemand die de lange verdediger goed bewaakt. Het is 2-0. Is dit duel nu al beslist? De Graafschap kan namelijk niet gevaarlijk worden.

20e min: met kunst en vliegwerk blijft het dolende elftal van de Superboeren overeind in Utrecht. Bednarek lijkt mis te zitten, maar heeft geluk dat er wordt afgefloten. Bij De Graafschap zit geen enkele lijn in het spel.

Manager Peter Hofstede (vierde van rechts) heeft al meerdere malen het hoofd geschud in Utrecht. In 1994 tekende de oud-spits hier een 3-jarig contract.

13e min: Wat is er toch aan de hand met De Graafschap? Het elftal schuttert in de openingsfase weer aan alle kanten. De organisatie lijkt nergens op. Sylla Sow soleert er eenvoudig doorheen, maar komt niet tot een schot.

GOAL!! 11e min: Nick Venema scoort met een laag schot in de lange hoek. Cicek laat zich verrassen, Bednarek kan er niet bij

11e min: Andrew Driver haalt een bal van de lijn namens De Graafschap. Jong FC Utrecht is beter.

7e min: het eerste balbezit voor keeper Bednarek van De Graafschap. De doelman stond eerder onder de lat bij FC Utrecht. Uitgerekend in het duel dat De Graafschap hier vorig seizoen in de eredivisie met 2-0 won. Vincent Vermeij scoorde twee maal.

20.00 uur: de wedstrijd is begonnen. Twee ploegen die dit seizoen vooral verliezen. De Graafschap staat 17e, Jong FC Utrecht met één punt minder 18e.

19.49: Henk de Jong heeft oog voor de camera. De coach straalt genoeg enthousiasme en vertrouwen uit, maar hij wacht met De Graafschap nog wel op zijn eerste overwinning.

19.41: de warming-up van De Graafschap in een nog leeg stadion in Utrecht.



19.31 uur: Middenvelder Mark Diemers ontbreekt. Hij heeft buikgriep. Dat betekent dat de nieuwe speler Robert Klaasen, gehuurd van Sparta Rotterdam, direct aan de aftrap verschijnt.

19.27 uur: Fans van De Graafschap zijn er altijd. Vanavond echter niet veel. Ongeveer vijftig Achterhoekers wonen het duel in Galgenwaard bij