Zandweg wordt modderbaan: politie dupe van opdooi

Foto: Politie Zutphen

LAREN - Opdooi. Wie in de buurt van een zandweg woont, kent het verschijnsel waarschijnlijk wel. Na een periode van vorst kan een zandweg veranderen in een modderbaan, doordat het dooiwater niet weg kan zakken in de nog bevroren ondergrond. De politie in Zutphen kreeg maandag te maken met het verschijnsel opdooi.

De politie laat op Facebook een foto zien van een politiewagen die vast is komen te zitten in de modder op een zandpad. 'Soms is de kortste route, niet de snelste route', schrijft de politie op Facebook. Koop toch een Landrover 'Koop toch eens een Landrover', schrijft iemand als reactie. Waarop de politie reageert dat de politie in duingebieden wel auto's heeft met vierwielaandrijving. 'Wij moeten het hiermee doen.' Eén Landrover voor de hele Achterhoek is volgens de politie ook geen oplossing. 'De Achterhoek is wel heeeel groot.' Vuilniswagen waagt zich niet op zandweg Vanwege het verschijnsel opdooi, haalt afvalverwerkingsbedrijf Circulus-Berkel op dit moment geen afval op bij aanwonenden van zandwegen in de gemeente Lochem. Hoe lang deze situatie duurt, is nu nog niet bekend, schrijft de gemeente Lochem op de website. Zie ook: Door opdooi tijdelijk geen afvalinzameling aan zandwegen (lochem.nl)