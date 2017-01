Oplichtersduo duikt na maanden weer op; bejaarde vrouw mist 1250 euro

TWELLO - Een oplichtersduo dat vorig jaar actief was in de Achterhoek, lijkt na maanden weer te hebben toegeslagen. Dat meldt de politie.

Afgelopen vrijdag kreeg een 77-jarige vrouw uit Twello (gemeente Voorst) een man en een vrouw op bezoek die haar via een babbeltruc haar bankpas en pincode ontfutselden. Vlak daarna namen de daders 1250 euro op van de rekening van de bewoonster.

Op twee andere adressen in het dorp probeerden de man en de vrouw dit kunstje te herhalen, maar volgens de politie slaagden ze daar niet in.

De politie vermoedt dat het om hetzelfde duo gaat dat tussen augustus en oktober vorig jaar zes keer toesloeg bij bejaarden in de Achterhoek (Dinxperlo, Terwolde, Lochem, Lichtenvoorde (2x) en Doetinchem). Toen werd een soortgelijke babbeltruc gebruikt.

Apparaatje

Volgens de politie doen de twee zich voor als medewerkers van de thuiszorg, buurtzorg, gemeente of Belastingdienst. Ze vragen aan hun slachtoffers of ze binnen mogen komen om te praten over zorg en aanpassingen in bejaardenwoningen.

Vervolgens wordt volgens de politie 'een logisch verhaal' verteld en gevraagd de pinpas in een apparaatje te steken en de bijbehorende code in te toetsen.

Ook actief in Duitsland

De vrouw gaat vervolgens met de bewoner het huis rond om te inventariseren wat voor voorzieningen er allemaal zijn. De man blijft alleen achter en neemt ondertussen de bankpas weg.

Meteen daarna vertrekt het duo om vervolgens de rekening van het slachtoffer te plunderen. Vorig jaar was het duo ook actief in Duitsland.

Signalement

Volgens de politie is de man blank, tussen de 25 en 40 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang met een mager, slungelachtig postuur. Hij spreekt accentloos Nederlands en heeft kort, mogelijk donkerblond haar.

De vrouw is blank of mogelijk lichtgetint, tussen de 40 en 50 jaar oud, ongeveer 1.60 meter lang en heeft een gezet postuur en kort, donker haar. Ook zij spreekt accentloos Nederlands.

Laffe praktijken

'Waarschuw uw (schoon)ouders voor dit soort laffe praktijken en druk oudere familieleden op het hart om nooit en te nimmer aan de deur of in huis verleid te worden een betaling te doen met de bankpas en pincode', waarschuwt de politie. 'Ook is het belangrijk om nooit en te nimmer vreemden alleen te laten in de woning.' Mensen die tips hebben, kunnen bellen naar 0900-8844.

Bent u het slachtoffer geworden van dit oplichtersduo? Mail uw verhaal dan naar omroep@gld.nl. De redactie neemt dan contact met u op.

