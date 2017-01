Goedkoop parkeren bij een ziekenhuis? Laat je galblaas weghalen in Winterswijk

WINTERSWIJK - Moet u binnenkort naar het ziekenhuis voor een ingreep, maar wilt u niet te veel betalen voor een parkeerplaats voor uw auto? Dan moet u naar Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

Omroep Gelderland zette de parkeertarieven van de Gelderse ziekenhuizen op een rij. Tarieven lopen sterk uiteen. Een dagkaart bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk kost slechts 1 euro, bij Gelderse Vallei in Ede is dat 8 euro.

Weekkaart

Een weekkaart is in Winterswijk ook het goedkoopst, te weten 5 euro, in Rijnstate in Arnhem moet u daarvoor 21 euro neertellen tegen 27,50 euro in Nijmegen bij het Radboudumc.

In Harderwijk geldt een kortingsrekening voor patiënten van St Jansdal met een chronische ziekte of voor mensen die lange tijd achter elkaar veelvuldig op ziekenbezoek moeten.

Parkeerbadge

St Jansdal heeft voor meerdaagse verblijven een zogenoemde parkeerbadge. De eerste 5 dagen kosten 4 euro en daarna bent u 2,50 euro per dag kwijt.

Directeur Eric Verkaar van patiëntenorganisatie Zorgbelang Gelderland stoort zich aan hoge tarieven. 'Ik vind dat het goedkoop moet zijn', zei hij op Radio Gelderland: