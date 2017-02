Zit er warmpjes bij; lievelingstruien bij Warmetruiendag

Foto: Warmetruiendag

ARNHEM - Op vrijdag 10 februari is de jaarlijkse Warmetruiendag. Voor de elfde keer vraagt Het Klimaatverbond de Nederlanders om de verwarming 1 of 2 graden lager te zetten en in plaats daarvan een warme trui aan te trekken. Dit jaar is het thema 'De lievelingstrui.'

De organisatie spot op straat en op social media lievelingstruien en vraagt iedereen zijn of haar lievelingstrui te delen. Daarnaast ontstaan er door het land heen verschillende acties. Ook in Gelderland zijn er organisaties die zich verbinden aan Warmetruiendag. Acties in Gelderland Een stoffenwinkel in Borculo biedt korting op wol op deze dag. Kringloop warenwinkel Het Goed vraagt een week lang om tweedehandstruien. De medewerkers in Nijmegen en Harderwijk zullen een hele week warme sjaals dragen en de kachel lager zetten. Green Office Wageningen maakt er zelfs een Warmetruientweeweken van. Een week vóór Warmetruiendag wordt de verwarming in hun deelnemende gebouwen met een halve graad verlaagd. In de week zelf nog eens een hele graad. Stichting Het Klimaatverbond organiseert de Warmetruiendag in samenwerking met groene energieleverancier Greenchoice. Op deze manier vragen ze aandacht voor energieverspilling. 'De groenste energie is energie die je niet gebruikt', is het motto van de dag. Volgens hen doen jaarlijks honderduizenden Nederlanders mee en besparen zij zo 6% energie per graad. Wie zijn sympathie wil laten blijken, of een eigen actie wil melden, dat kan; warmetruiendag