Snel duidelijkheid over toekomst Museum Het Valkhof

NIJMEGEN - Binnen twee maanden moet duidelijk zijn waar het naartoe moet met het in de problemen verkerende Museum Het Valkhof in Nijmegen. Het is de bedoeling dat voor 1 april een rapport met aanbevelingen is afgerond. Volgende week staan directeur Arend-Jan Weijsters en de Raad van Toezicht die hem naar huis stuurde tegenover elkaar bij de rechtbank in Arnhem.

Weijsters is het er niet mee eens dat hij het veld moet ruimen. Hij wordt daarin gesteund door de medewerkers van het museum. Weijsters sneed ernstig in de verbouwingsplannen van het museum, die volgens hem veel te duur waren. Over een maand gaat het museum voor een half jaar dicht om een verbouwing in afgeslankte vorm te ondergaan.

Museumdokter

Ondertussen is er een interim-directeur aangesteld die orde op zaken moet stellen, samen met een tijdelijke Raad van Toezicht die de opdracht heeft een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen. Interim-directeur Jan van Laarhoven uit Berg en Dal is een soort museumdokter die zich eerder ook al ontfermde over het kwakkelende museumpark Oriëntalis.

'Het is best wel een lastige klus', zegt Van Laarhoven. 'Vooral wanneer er emoties bij betrokken zijn. En dat kost ook nog wel wat tijd om iedereen weer tot bedaren te brengen en iedereen weer op die ene lijn te krijgen.'

Vertrouwen herstellen

Met zijn 45 jaar ervaring in de museumwereld heeft Van Laarhoven de opdracht gekregen het vertrouwen in het museum te herstellen. 'Er is in ieder geval heel veel vertrouwen weggeëbd in dit museum', constateert Van Laarhoven.

Wat de museumdokter bij binnenkomst aantrof is niet in een middagje op te lossen. Van Laarhoven: 'Dat is in één woord onder te brengen; dat is ontreddering. Conflicten. Niemand weet dan eigenlijk waar het naartoe moet. En dat is een heel onprettige sfeer.'

Grondig onderzoek

Terwijl anderen ruzie maken probeert Van Laarhoven alle problemen in kaart te brengen. 'Dat zijn dan toch vooral de financiële problemen', zegt Van Laarhoven.

Als één van de subsidieverstrekkers heeft de gemeente Nijmegen aangedrongen op een grondig onderzoek. Want buiten de geldzorgen is er ook onduidelijkheid over de lijn die het museum moet volgen. De museumdokter: 'Er zijn vraagtekens over het beleid, hoe gaat dit museum zich profileren, wat is de identiteit van dit museum, en dat is ook één van de dingen die wordt onderzocht.'