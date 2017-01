Bomen karakteristieke Middachterallee onder handen genomen

ELLECOM - De bomen langs de Middachterallee tussen De Steeg en Ellecom worden onder handen genomen. De aannemer is maandag begonnen met de klus.

De beuken langs de karakteristieke laan verkeren in slechte staat, maar eerder onderzoek wees uit dat bijna alle bomen gered kunnen worden. Daarvoor zijn volgens de gemeente wel maatregelen nodig.

Eén daarvan is dat er in 29 beuken een kroonverankering aangebracht moet worden. Dit is voor de veiligheid. Kroonverankering moet voorkomen dat zware gesteltakken uitbreken. Dit zijn takken die om de harttak staan en de vorm van de boom bepalen. Deze bomen zijn op dit moment te herkennen aan een roodwit lint.

Zes bomen verkeren in zo’n slechte staat dat die gekapt moeten worden. Hiervoor is een vergunning aangevraagd. Deze beuken zijn te herkennen aan een roze stip.

Ook wordt er gesnoeid. Daarvoor wordt het fietspad aan een kant van de weg afgesloten. Fietsers kunnen wel aan de andere kant het fietspad gebruiken.

In 2015 werden ook al negen bomen flink teruggesnoeid, omdat ze instabiel waren geworden.