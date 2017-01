Hartinfarct na overval: dader half jaar cel in

VELP - De dader van een brute straatroof in Velp, moet een half jaar de cel in. Daarnaast krijgt hij een half jaar voorwaardelijke celstraf.

Bij de overval, december 2015, beroofde de man een vrouw in Velp. Ze was aan het pinnen in de hoofdstraat toen de dader toesloeg. Haar man zag het vanuit de auto gebeuren en kreeg ter plekke een hartinfarct.

Het opsporingsprogramma Bureau GLD besteedde meerdere keren aandacht aan de overval, waarna de dader uit Vaassen in september alsnog gepakt werd. Tot opluchting van het slachtoffer. 'Ik ben er nog goed vanaf gekomen, voor hetzelfde geld loopt het bij een ander slachtoffer anders af', reageerde de Velpse Toos Bleumink toen opgelucht.

De opgelegde straf is hoger dan de eis van justitie, die een half jaar celstraf wilde. De rechter deed daar nog een half jaar voorwaardelijk bovenop.

