Vrouw knock-out bij vechtpartij

ARNHEM - Een jonge vrouw is afgelopen weekeinde bewusteloos geraakt bij een vechtpartij in het centrum van Arnhem.

Verschillende jongeren kregen het in de nacht van zaterdag op zondag met elkaar aan de stok. In de omgeving van het Willemsplein ontaarde de ruzie in een vechtpartij waarbij de vrouw knock-out ging. Een omstander verklaarde dat ze een harde klap had gekregen.

Volgens de politie zijn er twee aanhoudingen verricht. Het gaat om een 22-jarige man uit Nijmegen en een 18-jarige man uit Arnhem. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.