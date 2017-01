Een vliegtuigje vol met drugs op Teuge, gebeurt dat vaker?

TEUGE - Een klein vliegtuigje dat vol met harddrugs landt op het kleine vliegveld in het lieflijke Teuge. Het spreekt nogal tot de verbeelding. Gebeurt dit nu vaker?

'Zolang ik hier directeur ben, is het nog niet eerder gebeurd', zegt Meiltje de Groot, sinds 2011 directeur van luchthaven Teuge. 'Het is wel een bijzonder grote vangst en ik ben blij dat die tijdig is onderschept.'

De politie maakte maandag bekend dat op vrijdag 20 januari 60 kilo heroïne werd ontdekt in een klein vliegtuig. De drugs zat in twee koffers en hebben een waarde van ongeveer 1,8 miljoen euro. Twee mannen van 28 en 30 jaar zijn aangehouden.

Meer controle op kleine vliegvelden

De autoriteiten houden de kleinere vliegvelden recent wel scherper in de gaten, merkt De Groot. 'Het is wel zo dat de laatste tijd meer mensen worden gepakt. Onlangs nog op de vliegvelden in Drachten en Hilversum. De marechaussee vraagt ook om opvallende zaken te melden.'

De dag voor de drugsvondst was het vliegtuig ook op Teuge geland. De luchtvaartpolitie onderzocht het toestel maar toen was er niks aan de hand. Het vliegtuig was gehuurd, en is donderdag door de eigenaar opgehaald.

