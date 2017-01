Amphion alweer theater van het jaar? Hoe kan dat nou?

Archieffoto Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Schouwburg Amphion in Doetinchem is net als in 2012 uitgeroepen tot Theater van het Jaar. De prijs is een vakprijs toegekend door de theaterproducenten.

Directeur Charles Droste van Amphion is met stomheid geslagen. 'Hoe kan dat nou? We zijn in 2012 ook al eens theater van het jaar geweest en ik had er helemaal geen rekening mee gehouden. Het is ook een beetje een prijs die de theaterproducenten je moeten gunnen. Maar ik ben heel blij hoor', zegt hij. Belangenorganisatie VVTP (de 17 grootste theater- en muziekproducenten die samen circa 60 procent van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen) beoordeelt theaters elk jaar onder meer op ontvangst van artiesten, de marketing, de technische uitrusting en de bezettingsgraad. De schouwburg in Doetinchem won in de categorie theater met meer dan 450 stoelen. Als beste kleine theater (minder dan 450 stoelen) ging de theaterprijs naar het Westland Theater in Naaldwijk. Zie ook: Amphion Doetinchem beste theater