Man overgiet ex-vriendin met brandbare vloeistof

ARNHEM - Een man in Arnhem heeft zondagavond zijn ex-vriendin overgoten met een vermoedelijk brandbare vloeistof. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

De twee kregen die avond ruzie in een woning in de wijk Malburgen. De woordenwisseling escaleerde, waarna de man het goedje over zijn ex gooide. Om wat voor vloeistof het gaat, is niet bekend.

Onwel

De vrouw vluchtte daarna in paniek het huis uit. Ze rende naar een andere woning, waar ze alarm sloeg. Het slachtoffer zou vervolgens onwel zijn geworden. Gewaarschuwde agenten hebben de vermeende dader even later aangehouden.

De vrouw is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis.