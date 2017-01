No Surrender brengt Theo naar laatste rustplaats

ARNHEM - Leden van motorclub No Surrender hebben maandagmiddag Theo Hartemink uit Arnhem begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Hartemink genoot bekendheid als powerlifter en vestigde in 2015 een wereldrecord bankdrukken. Zijn laatste wens was bij zijn uitvaart begeleid te worden door motorrijders.

De Klarendaller was geen lid van deze motorclub, maar zijn dochter had No Surrender gevraagd de begrafenis in Arnhem bij te wonen.

De rouwstoet verzamelde zich bij de voormalige woning van Hartemink aan de Klarendalseweg in Arnhem en begeleidde hem naar begraafplaats Moscowa.