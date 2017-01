Nieuwe stadsdichter dichtte ooit Arabisch, maar waagt zich nu ook aan 'nuilen'

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Nijmegen heeft een nieuwe stadsdichter: Amal Karam. Het bijzondere aan haar is dat ze eerst alleen in het Arabisch dichtte. Maar sinds ze in Nijmegen woont, wilde ze haar gevoelens ook kunnen uitdrukken in haar nieuwe taal.

Karam zit op de trappen bij de pannenkoekenboot op de Waalkade. Daar waar ze zo vaak zat nadat ze in 1996 in Nederland aankwam. En daar waar zij het gedicht schreef dat uitdrukt hoe ze zich voelde toen zij hier vanuit Syrië aankwam. A...ziel...zoeker aan de Waal Ik heb geen asiel gezocht Maar ben alleen aan de Waal aangewaaid Door een koude giftige wind Door een grens Tussen goed en kwaad Klein en groot Arm en rijk Dom en dom. Voor de Palestijnse Karam was het een hele stap om zich na het dichten in het Arabisch ook te wagen aan dichten in het Nederlands. 'Op het moment dat ik kon dromen in het Nederlands dacht ik: yes, nou kan ik wel een gedicht in het Nederlands schrijven. Aan de andere kant dacht ik: oh shit, ik ben echt Nederlander geworden.' Karam wil zich tijdens haar tweejarig stadsdichterschap voor Nijmegen vooral richten op de mensen van de Waalstad. 'Wat beweegt de stad? Wat maakt het uniek? Wat soort mensen maken de stad mooier?' Ook typische Nijmeegse woorden als nuilen zal Karam daarbij niet schuwen. 'Als het zo voelt dat ik dat soort woorden moet gebruiken ga ik die gebruiken.' Hier zit ik dan Aan een Waal van water en steen, Tussen het ene schip dat weggaat En het andere dat aankomt Tussen het ene café waar een vriend vertrekt En het andere waar een vreemde intrekt Wanneer iedereen me zou kunnen zien, zal ik daar zitten om de zon te vertellen Hoe lang geleden het is Dat ik van de warmte droom… Tussen welkom en afscheid.