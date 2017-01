Clubs met Ballen - 1 februari 2017

ARNHEM - Deze week zijn we te vinden op Sportpark Zuid in Groesbeek. De wedstrijd tegen TEC werd zondagmorgen afgelast en dus moest er een alternatief programma worden bedacht voor de mannen van trainer Anton Janssen. De kantine ging gelukkig niet voor niets open, want er kon wel worden geoefend op het naastgelegen kunstgrasveld tegen UDI´19.

Ook in de plaatselijke supermarkt ging de voorbereiding van de voetbalplaatjesactie gewoon door. De jaarlijkse spaaractie wordt dit jaar afgetrapt door De Treffers en dus namen wij alvast een kijkje in de winkel.

TEC

Bij TEC in Tiel proberen ze spelers buiten het veld op allerlei manieren bij te staan. Oud-prof Barry Maguire die tot het einde van het seizoen op amateurbasis in zijn geboortestad speelt, had om een vervoermiddel gevraagd en dus gingen we met Barry mee om de auto op te halen.

FC Lienden

Hij moet gaan zorgen voor de doelpunten bij FC Lienden; spits Danny van de Meiracker, tot voor kort aanvoerder van Spakenburg. Afgelopen weekend tegen zijn oude club stond hij echter niet in, maar naast het veld. Een eis van Spakenburg toen de contracten eerder deze maand werden getekend.

Jong Vitesse

Door de aderen van vrijwilliger Jaap Bosman stroomt geel-zwart bloed. Vorige week maakten we kennis met deze klusjesman die naast twee rechterhanden ook een gouden keeltje heeft. In 1983 was hij één van de grote initiators achter 't ernemse volkslied' en dat laat hij ons nog graag even horen.