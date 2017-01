Kikkerfanaat opgelucht: verzameling heeft nieuw onderkomen

HEDEL - Rob van Niekerk uit Hedel heeft een nieuw tehuis voor zijn verzameling van 3200 kikkers gevonden.

Dat meldt Van Niekerk aan Omroep Gelderland. Hij is opgelucht, omdat hij bang was dat zijn collectie verloren zou gaan: 'En dat na 40 jaar verzamelen.'

Lekker dichtbij

De hele collectie verhuist deze maand van Hedel naar horecagelegenheid 't Opkikkertje in Den Bosch. Van Niekerk is blij met die plek: 'Ze hebben zelf al zo'n 1500 kikkers. Ik ben er geweest en ze hebben er heel veel die ik niet heb, en ik heb er veel die zij niet hebben.'

Hij ziet ook gelijk mogelijkheden om door te gaan met zijn hobby: 'Ik kan blijven verzamelen. En dan kunnen ze op een gegeven moment weer daar naartoe.' Voor Van Niekerk is het ook maar een kwartiertje rijden om vanuit zijn huis in Hedel in Den Bosch te komen.

Vanaf 12 februari is de kikkerverzameling van Van Niekerk in Den Bosch te bewonderen.

Kleiner huis

Van Niekerk bouwde in 40 jaar zijn verzameling kikkers op. Wat begon als een grap, mondde uit in een verzameling van 3200 exemplaren. Vanwege een verhuizing naar een kleiner huis moest hij van ze af. Begin januari deed hij daarom een oproep voor een nieuw onderkomen. Dat heeft hij nu gevonden.

