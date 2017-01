Komende uitzending: Gelukkig, maar een beetje anders, buut'nlanders en gek van lataarnpalen

ARNHEM - Zaterdag 4 februari in Gelderse Koppen

Niet zielig

WINTERSWIJK - Elsa Poliste werd 22 jaar geleden geboren als een blakende gezonde baby. Maar toen ze een week oud was, werd ze ziek, waarschijnlijk door een herpesbesmetting. Ze dronk niks meer en bleef maar huilen. Ze kreeg ernstige epileptische aanvallen en de vooruitzichten waren ronduit slecht. Maar Elsa bleef leven. Wel raakte ze ernstig beperkt. Ze heeft het verstandelijk vermogen van een kind van 4 maanden en zit in een rolstoel. Veel mensen vinden haar zielig en dat stuit haar moeder Willie tegen de borst. Daarom maakte ze een voorstelling over- en met Elsa, want: "Ze is ook gewoon gelukkig. Misschien wel anders gelukkig, maar wel gelukkig.'' Willie hoopt dat mensen zo een ander beeld krijgen van haar dochter.

Buut'nlanders

BARLO - Kuj' plat praoten? Ehaab en Danny wel! Ook al komen hun ouders uit het midden oosten, het dialect hebben ze perfect onder de knie en ze zijn volledig ingeburgerd. Zo kan het ook! En daarom maakte jongerenwerker Talie Wijlens een YouTube-serie over zijn allochtone vrienden. Hij wil laten zien hoe de maatschappij er uit zou zien als integratie geslaagd zou zijn. We moeten niet kijken naar wij en zij, maar naar de dingen die we gemeen hebben, zoals humor en respect. De jongens zijn nu bezig met het maken van een film. Daarmee hopen ze de negativiteit ten opzichte van buitenlanders te veranderen en de Achterhoek op de kaart te zetten.

Lantaarnpaal- liefde

APELDOORN - Al vanaf zijn tweede levensjaar is Marcel van der Kolk helemaal gek van lantaarnpalen. Achter in zijn vaders auto kon hij eindeloos genieten van de langsflitsende lichtjes. Die fascinatie groeide uit tot een verzameling nostalgische lantaarnpaal-lampen. Hij heeft er 180 en zijn verzameling is bijna compleet. En dan? Dan gaat hij ervan genieten.