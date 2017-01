Boomgaard 'vuist tegen opwarming'

ULFT - Het braakliggende terrein naast de schaatsbaan tussen Gendringen en Ulft wordt omgetoverd in een boomgaard met rond de honderdvijftig bomen. De plaatselijke scouting wil daarmee een vuist maken tegen de opwarming van de aarde.

'De jeugd van onze vereniging maakt zich zorgen om het klimaat van de toekomst', vertelt André Evers van de Scouting Gendringen, waarbij met name de grote uitstoot van koolstofdioxide gevaarlijk is. 'Door de aanplant van bomen kunnen we dat uit de lucht filteren', aldus Evers.

Het braakliggende terrein is beschikbaar gesteld door Oude IJsselstreek.



Oude IJsselstreek is verheugd over de plannen en besloot de lap grond in eerste instantie voor tien jaar ter beschikking te stellen. 'Ik ben er echt enthousiast over', vertelt wethouder Henk Hengeveld. 'Dit lijkt ons een heel mooi initiatief.' Op 10 en 11 maart, tijdens de NL Doet-dagen, wordt gestart met het planten: 'Men is dan vrij om hier in te lopen en een appeltje of een peertje te plukken', aldus Vermeulen.

Wereldwijde ambitie

'Wij hopen dat dit idee uiteindelijk wordt opgepakt door andere verenigingen', aldus Evers van de scoutinggroep. 'In Nederland, en wellicht daarbuiten. Wereldwijd hebben we veertig miljoen leden, dus wie weet wat er gaat gebeuren. Voor ons kunnen er in ieder geval niet genoeg bomen zijn.'