Vliegtuig met bijna twee miljoen euro aan heroïne landt op Teuge

Foto: politie

TEUGE - Op vliegveld Teuge bij Apeldoorn is in een klein vliegtuig 60 kilo heroïne ontdekt. De straatwaarde van die hoeveelheid is ongeveer 1,8 miljoen euro.

De drugs werden al op vrijdag 20 januari gevonden, maar de politie maakte het nieuws maandag pas bekend. 'Dat was in het belang van het onderzoek.' Die dag kreeg de politie uit Groot-Brittannië de tip dat een vliegtuig met mogelijk drugs onderweg was naar Nederland. Uiteindelijk landde het vliegtuigje op Teuge en werden de bemanning en vliegtuig gecontroleerd. Hierbij werd ook een drugshond ingezet. In het vliegtuig lagen twee koffers met in totaal 60 kilo heroïne. Twee mannen van 28 en 30 uit Duitsland zijn aangehouden.