Hoeslaken vol sigaretten: verdachte snelkraak aangehouden

NEEDE - De politie heeft in Amersfoort een 28-jarige man uit Almere aangehouden op verdenking van het plegen van een snelkraak op een boekhandel in Neede op 19 januari.

De snelkraak was in de nacht van woensdag op donderdag 19 januari, rond 03:45 uur. Getuigen zagen drie donker geklede personen wegfietsen na de kraak, op twee zwarte herenfietsen en een witte damesfiets.

Er bleek een ruit van de zaak te zijn ingegooid en er was een grote hoeveelheid tabakswaren gestolen.

Verstopt in de kofferbak

De avond van de kraak kreeg de politie de melding via een kentekenscanner dat op de A1 bij knooppunt Hoevelaken een auto passeerde die vaker was gebruikt bij woninginbraken. De auto werd aan de kant gezet bij een benzinestation ter hoogte van Amersfoort. De 28-jarige man uit Almere zat achter het stuur.

In de kofferbak vond de politie niet alleen inbrekersspullen, maar ook een hoeslaken gevuld met een grote hoeveelheid sigaretten. De man is daarom aangehouden en meegenomen naar het bureau.

De herkomst van de sigaretten is daarna onderzocht en vergeleken met de meest recente diefstallen van sigaretten in de wijde omgeving. De buit bleek afkomstig van de boekhandel in Neede.

Het nieuws over de aanhouding werd maandag bekendgemaakt. De verdachte uit Almere zit nog vast en de politie doet verder onderzoek.

