Klarinetspeler verontwaardigd na boete voor muziek in de trein

HARDERWIJK - Nathan Dillen uit Harderwijk kan er met zijn hoofd niet bij. Dit weekend kreeg hij een boete van 380 euro na het spelen van klarinet in de trein. Vanwege geluidsoverlast. En dat terwijl hij juist door passagiers gevraagd werd een deuntje te spelen.

Het filmpje van zijn optreden in de trein is inmiddels duizenden keren bekeken. Nathan en zijn broer David Dillen pakten de laatste trein vanuit Amsterdam naar huis.

Nathan had zijn klarinetkoffer bij zich en werd door medepassagiers gevraagd om een deuntje te spelen. 'Ik ben de beroerdste niet, dus dat wilde ik wel. Wel heb ik eerst rondgevraagd of er iemand bezwaar tegen had. Dat was niet zo.' Sterker nog: het was eigenlijk heel gezellig, zegt Nathan.

'Mijn koffer valt op'

Bij de overstap op station Almere werd Nathan aangesproken door een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), de politie kwam erbij en Nathan kreeg een boete van 380 euro. Voor geluidsoverlast.

Onbegrijpelijk vindt hij. Ook op social media schrijven mensen die bij hem in de treincoupé zaten dat er geen overlast was en hij juist gevraagd werd iets te spelen. 'Ik word eigenlijk heel vaak gevraagd iets te spelen in de trein. Ik stap met mijn koffer de coupé binnen en dat valt op. Mensen zijn altijd heel nieuwsgierig en willen er altijd meer over weten.'

Hetze tegen boa's

Van de NS heeft hij nog niets gehoord, maar hij hoopt dat het netjes afgehandeld wordt. 'De hetze die nu op internet is tegen boa's vind ik buitenproportioneel. Op sociale media worden alle boa's over een kam geschoren, terwijl ik maar door twee werd bekeurd.'