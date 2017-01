Ontzetting na brand naast Oortjeshekken: 'Gelukkig is de buurman gered'

OOIJ - Bij de brand zondagavond naast restaurant Oortjeshekken was er even sprake van paniek.

'Ik was mijn man kwijt', vertelt eigenares Margreet Hertsenberg. 'Maar hij is naar de buren gegaan en heeft de eigenaar van het pand waar de brand woedde, veiliggesteld.'

Het besef dat Oortjeshekken en de huizen ernaast er ook aan hadden kunnen gaan, heeft veel impact. 'We stonden met z'n allen op de dijk. De brandweer zei dat de wind zou gaan draaien, dan is de angst groot dat het pand toch in brand gaat. En dat geeft paniek. Ik heb snel oude foto's naar de buren gebracht. Gelukkig is de buurman gered. Maar dit historische pand is nooit meer te herbouwen.'

'Wij hebben veel meer schade dan je nu al kunt zien. Er is van alles weggesmolten. Maar we blijven gewoon open. En dat kan ook.'

