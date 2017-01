Deze drie 'Gelderse' partijen maken nog kans op een zetel

ARNHEM - Drie van de 31 partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart komen uit Gelderland. In totaal hadden elf Gelderse partijen plannen om mee te doen, maar dat is dus niet in alle gevallen gelukt.

De drie Gelderse partijen zijn:

Respect, met oprichters Gerdwin Lammers en Adrian van Bruchem uit Zaltbommel

Ondernemers Partij. De voorzitter van het bestuur is Martine Gaasbeek uit Varsseveld en penningmeester is Jos de Vries uit Kesteren.

Vrijzinnige Partij, opgericht door Norbert Klein (voorheen 50Plus) uit Hoevelaken.

Of ze ook allemaal op het stemformulier komen, is nog niet helemaal zeker. Volgens de Kiesraad komen sommige partijen nog ondersteuningsverklaringen tekort.

Dat kan nog tot vrijdag 3 februari om 15.00 uur in orde gemaakt worden. Die middag maakt de Kiesraad bekend welke kandidatenlijsten geldig zijn.

In eerste instantie hadden elf Gelderse partijen de ambitie om een gooi te doen naar het Haagse pluche:

Partij van de Toekomst

Liberale Partij

Nederland Samen

Vrede en Recht

Vrijzinnige Partij

Partij Voor Alle Zaken

De Republikeinen

OndernemersPartij

Verantwoordelijk Bestuur

Respect

Buurt Partij

Vlemmix is tegen splinterpartijen

Johan Vlemmix uit Huissen, voorman van de Partij van de Toekomst, trok zich terug. 'We hebben in ons eigen programma staan dat een partij minimaal 5 zetels moet hebben om in de Tweede Kamer te mogen zitten. Dat halen we niet dus we trekken ons terug. Dit land heeft nu behoefte aan partijen met een veelvoud aan zetels, en niet aan kleine splinterpartijtjes.'

Vlemmix doet al jaren mee aan lokale en landelijke verkiezingen, maar het lukte de zanger nooit om een zetel te bemachtigen.

'Er moet iets veranderen in dit land'

Gerrit Meerhof uit Klarenbeek is voorman van Verantwoordelijk Bestuur. Maar ook zijn partij ontbreekt op het stemformulier. De reden: geen publiciteit in De Wereld Draait Door.

Meerhof: 'Een kennis van mij kent presentator Matthijs van Nieuwkerk en zou voor mij contact met hem leggen. Dat is niet gelukt. Door het gebrek aan publiciteit is Verantwoordelijk Bestuur niet bekend genoeg bij de bevolking en krijgen we te weinig stemmen.'

Meerhof blijft strijdbaar. 'Ik probeer het over vier jaar gewoon opnieuw. Weet u, ik kamp al bijna 15 jaar met ontevredenheid, er moet gewoon iets veranderen in het land.'

